Whoosh публикует операционные результаты за 8 месяцев 2025 года

ПАО «ВУШ Холдинг» — компания-разработчик решений для микромобильности и оператор краткосрочной аренды электросамокатов в России — объявляет операционные показатели группы Whoosh за восемь месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Whoosh.

Динамика числа поездок в неполном III квартале 2025 г. стабилизируется по сравнению с первым полугодием. В июле–августе 2025 г. количество поездок превысило показатели аналогичного периода прошлого года (+1%). Ввиду падения количества поездок в I полугодии 2025 г. количество поездок за полные восемь месяцев 2025 года сократилось на 6% г/г.

У сервиса Whoosh 32,2 млн (+24% г/г) зарегистрированных аккаунтов, в том числе 3,34 млн (+131% г/г) в странах Латинской Америки. Флот сервиса составляет 246,2 тыс. СИМ (+18% г/г), включая 10,9 тыс (+29% г/г) в странах Латинской Америки.

По состоянию на 31 августа 2025 г. сервис Whoosh присутствует в 80 локациях по сравнению с 60 год назад, включая семь локаций в странах Латинской Америки.