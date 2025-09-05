Разделы

Пользователям Max стали доступны новые темы оформления

В мобильном приложении Max появилась возможность выбрать фон и цвет сообщений для создания уникального пространства в переписке. В числе новых тем оформления – «Москва», которая разработана в преддверии Дня города совместно с правительством Москвы, «Космос» и другие.

Для ценителей лаконичности и минимализма идеально подойдет «Простая», «Неон» наполнит интерфейс энергией, а «Летний лес» — умиротворением.

Сменить тему можно в несколько кликов: необходимо перейти в раздел «Профиль» внизу экрана, в открывшемся меню выбрать «Оформление» и активировать понравившийся вариант. На разных устройствах можно настраивать уникальный дизайн.

