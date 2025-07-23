Экосистема партнерства: платформа Swappe открывает новые возможности для бизнеса

Осенью 2025 г. запускается платформа Swappe, которая объединит в себе тысячи брендов и специалистов. Сейчас площадка получает заявки от брендов, которые станут первопроходцами проекта, среди них: сеть студий Topstretching, бренд одежды Post Meridiem, мультимедийный центр «Большая Страна», сеть чайных станций бренда Tapiera, сеть клиник ЦИДК и др. Об этом CNews сообщили представители Swappe.

Площадка станет решением для глобального рынка не только по усилению лидогенерации в процессе обмена аудиторией, но и инструментом по налаживанию сотрудничества между брендами и специалистами.

Сегодня малому и среднему бизнесу все сложнее конкурировать с крупными игроками: шум в информационном поле, рост стоимости рекламы и баннерная слепота делают традиционные методы продвижения малоэффективными. В этой среде выигрывают те, кто умеет объединяться.

Swappe предлагает бизнесам альтернативную модель роста — не за счет бюджета, а за счет обмена и сотрудничества. Это пространство, где предприниматели находят друг друга, создают совместные проекты, реализуют бартерные сделки, усиливают присутствие через коллаборации и выходят за пределы привычных каналов продаж.

«В современном бизнес-ландшафте, где конкуренция ужесточается, а традиционные методы продвижения становятся все более обременительными, возникает острая необходимость в поиске альтернативных путей развития. Истинный потенциал лежит в синергии и готовности к сотрудничеству, которое может преодолеть финансовые барьеры. Создание платформ, облегчающих взаимодействие и обмен ресурсами, становится ключевым фактором для устойчивого роста. Это проявление осознанного подхода к ведению бизнеса, где каждый участник стремится не только к собственной выгоде, но и к общему процветанию экосистемы», – сказала основатель платформы Swappe Анастасия Махонина.

Поиск заинтересованных партнеров для совместных проектов или бартерных сделок превращается в долгое и утомительное занятие, требующее множества звонков, встреч и ожиданий ответа, что отнимает ценные ресурсы и время. Идея заключается в устранении барьеров, связанных с поиском контактов и согласованием деталей.

Платформа устроена как поисковая и коммуникационная среда, где любой бренд, фрилансер или компания может найти партнера, разместить предложение о сотрудничестве или откликнуться на уже существующее. Процесс взаимодействия на платформе Swappe упрощен и состоит из нескольких шагов: регистрация — открывает доступ ко всему сообществу; размещение объявления — пользователь описывает, что предлагает и что ищет в партнерстве, а также может просматривать уже опубликованные объявления; согласование и коммуникация — пользователи договариваются о формате обмена, результатах и сроках, закладывая фундамент для прочных и взаимовыгодных отношений в будущем.

Все участники платформы изначально мотивированы на развитие через сотрудничество, что снижает порог входа и делает коммуникацию более прямой и конструктивной. Официальный запуск платформы запланирован на конец сентября – начало октября 2025 г., а прием заявок открыт уже сейчас, и первые 100 зарегистрированных брендов получают подписку с полным доступом на год, что станет отличной возможностью для старта и тестирования всех возможностей Swappe без дополнительных затрат.