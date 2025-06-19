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Проще всего «ты» от начальства воспринимают те, кто зарабатывает больше

Каждый второй работающий россиянин предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы». В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющих руководителя. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый второй работающий россиянин (49%) предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы»: 26% — по имени-отчеству, 23% — по имени. Для 35% респондентов приемлемо обращение на «ты» и по имени.

Женщины чаще мужчин выбирают формальный стиль общения на «вы» и по имени-отчеству (30% против 23% соответственно) и полуформальный — на «вы», но по имени (28 и 18%). 40% мужчин и 29% женщин спокойно относятся к «ты» со стороны начальника.

Возраст также влияет на предпочтения: среди работников старше 45 лет каждый третий хотел бы, чтобы руководство к нему обращалось на «вы» и по имени-отчеству. Среди россиян до 35 лет таких только 18%, для молодежи чаще допустимо неформальное «ты» (45%).

Закономерно, что обращение на «вы» и по имени-отчеству более приемлемо при существенной разнице в возрасте, когда начальник моложе подчиненного более чем на 10 лет. Неформальное обращение на «ты» чаще допускается, когда руководитель примерно одного возраста с респондентом или старше.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем проще они относятся к обращению на «ты» со стороны руководства.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 26 мая — 10 июня 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее работу и руководство. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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