Регата «Финама» «Капитаны ИИ»: драйв, инвестиции и технологии

16 июня в Санкт-Петербурге состоится парусная регата «Капитаны ИИ» — яркое событие для профессионального сообщества в сфере ИИ, финансов и высоких технологий. Организатором выступит «Финам», мероприятие пройдет в рамках Национального форума «ИИ – будущее сегодня».

Участников ждет насыщенная программа: гонки на спортивных яхтах MX700, командная работа под руководством профессиональных инструкторов, деловое общение в неформальной обстановке и вечерняя церемония награждения с фуршетом.

Регата станет символом лидерства и уверенного движения вперед — качеств, необходимых в современной технологичной экономике. Это отличная возможность для нетворкинга в уникальной атмосфере парусного спорта.

Место проведения:

Санкт-Петербург, Петровская коса, 9

Дата:

16 июня 2025 года

Программа мероприятия:

10:00 - 11:00 – сбор участников, welcome-фуршет;

11:00 - 11:30 – приветственное слово «Финама» об основных трендах в инвестициях в ИИ;

11:30 - 12:00 – инструктаж по технике безопасности, брифинг, жеребьевка;

12:00 – выход на воду;

13:00 - 15:00 – гонки за мостом ЗСД;

16:00 – возвращение на берег, отдых;

17:00 – начало вечерней программы: награждение, фуршет, свободное общение.

Регистрация открыта до 12 июня включительно. Количество мест ограничено.



