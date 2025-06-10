Регата «Финама» «Капитаны ИИ»: драйв, инвестиции и технологии
16 июня в Санкт-Петербурге состоится парусная регата «Капитаны ИИ» — яркое событие для профессионального сообщества в сфере ИИ, финансов и высоких технологий. Организатором выступит «Финам», мероприятие пройдет в рамках Национального форума «ИИ – будущее сегодня».
Участников ждет насыщенная программа: гонки на спортивных яхтах MX700, командная работа под руководством профессиональных инструкторов, деловое общение в неформальной обстановке и вечерняя церемония награждения с фуршетом.
Регата станет символом лидерства и уверенного движения вперед — качеств, необходимых в современной технологичной экономике. Это отличная возможность для нетворкинга в уникальной атмосфере парусного спорта.
Место проведения:
Санкт-Петербург, Петровская коса, 9
Дата:
16 июня 2025 года
Программа мероприятия:
10:00 - 11:00 – сбор участников, welcome-фуршет;
11:00 - 11:30 – приветственное слово «Финама» об основных трендах в инвестициях в ИИ;
11:30 - 12:00 – инструктаж по технике безопасности, брифинг, жеребьевка;
12:00 – выход на воду;
13:00 - 15:00 – гонки за мостом ЗСД;
16:00 – возвращение на берег, отдых;
17:00 – начало вечерней программы: награждение, фуршет, свободное общение.
Регистрация открыта до 12 июня включительно. Количество мест ограничено.
■
Рекламаerid:2W5zFGH4FdAРекламодатель: «Инвестиционная компания «ФИНАМ»ИНН/ОГРН: 7731038186/1027739572343Сайт: https://www.finam.ru/