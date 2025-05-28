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Wildberries & Russ начинает тестирование единого аккаунта пользователя WB ID

Объединенная компания Wildberries и Russ начала тестировать единый аккаунт пользователя под названием WB ID, который со временем даст возможность авторизовываться в любом из продуктов компании в один клик. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Единый профиль позволит комфортно и безопасно управлять своими данными в режиме одного окна, без необходимости создавать личный кабинет в каждом отдельном приложении. Пользователь также сможет управлять всеми своими авторизационными сессиями.

Сейчас сервис тестируется сотрудниками внутри компании, решение о дальнейшем масштабировании будет принято по результатам тестирования.

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