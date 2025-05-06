«1C:ERP» от «Философт» получила статус «1С:Франчайзи»

Система управления проектами от «Философт» успешно прошла все необходимые этапы аудита и получила статус официального партнера «1С:Франчайзи». Получение официального статуса стало возможным благодаря выполнению строгих требований, среди которых подготовка всех необходимых документов, обучение сотрудников и сертификация специалистов по множеству продуктов «1С». Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Статус франчайзи открывает доступ к самым современным программным продуктам и технологиям «1С», что позволяет «Философт» предлагать клиентам еще более актуальные и эффективные решения. Регулярное повышение квалификации сотрудников гарантирует высокий уровень качества оказываемых услуг.

Для клиентов это означает, что ИT-компания может предложить самые современные и проверенные решения на базе «1С», включая систему управления проектами на базе «1С:ERP», качество которой подтверждается высокой квалификацией специалистов «Философт». Франчайзи регулярно проходят обучение и сертификацию, что поддерживает достойный профессиональный уровень команды.

Партнерство с «1С» обеспечивает также маркетинговую поддержку, упрощающую продвижение сервисов и расширение клиентской базы. Этот статус подтверждает профессионализм компании и укрепляет доверие клиентов, способствуя дальнейшему развитию и совершенствованию предоставляемых решений.