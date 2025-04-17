Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Маркет»: каждый третий россиянин ищет товары в интернете с помощью диалектизмов

Диалектизмы употребляет больше половины (54%) россиян. Каждый третий использует такие слова, когда ищет товары в интернете. Кроме того, большинство опрошенных (68%) сделает покупку с большей вероятностью, если в карточке товара или названии есть лексика, характерная определенному региону. Такими данными поделился «Яндекс Маркет» после опроса более 3,2 тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Россияне в целом охотнее обращают внимание на товары и продукты, которые продвигают с использованием диалектизмов — об этом высказались 65% респондентов. Еще около 70% опрошенных хотели бы, чтобы региональной лексики было больше в рекламных креативах.

Тренд на локальность прослеживается и в покупках россиян: в случае выбора между двумя отечественными вариантами, две трети предпочтут производителя из их родного региона. Такие покупатели часто обращают внимание на витрины по типу «Сделано в Самаре» и такие же отметки в карточках.

В топ самых популярных диалектизмов вошли: булка (39%), баклажка (31%), кулек (28%), кочегарка (24%), пышка (20%) и синенькие (19%).

«Все больше покупателей ориентируются на близость товара и бренда — в прямом и переносном смысле. Последние годы прослеживается устойчивый тренд на локальность. Для предпринимателей это повод задуматься о выходе в регионы, а не фокусироваться только Москве. Тем более, что инструменты для этого уже есть: маркетплейсы развивают логистику, внедряют мультипоставку и помогают учитывать особенности спроса в разных городах» — сказал Антон Ларин, CEO сертифицированного агентства по продвижению на маркетплейсах XWAY.

В основном респонденты относятся к диалектизмам положительно или нейтрально — 25% и 50% соответственно. Почти 40% опрошенных поделились, что люди из их окружения употребляют такие слова в речи. Как правило, это родители (39%) и другие родственники (58%), коллеги (32%) и друзья (24%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В США уничтожают крайне важный бесплатный онлайн-госсервис. Конкуренты из частного сектора потратили миллионы, чтобы он никогда не заработал

Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против

Zoom перестал работать во всем мире из-за отключения домена

Математика обвинили в краже криптовалюты на $65 млн с помощью профессиональных навыков

«Яндекс» купил Boxberry, конкурента «Яндекс Доставки». Опрос

Россияне под ударом: Их атакуют в WhatsApp* в 3,5 раза чаще, чем год назад

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153