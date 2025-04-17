«Яндекс Маркет»: каждый третий россиянин ищет товары в интернете с помощью диалектизмов

Диалектизмы употребляет больше половины (54%) россиян. Каждый третий использует такие слова, когда ищет товары в интернете. Кроме того, большинство опрошенных (68%) сделает покупку с большей вероятностью, если в карточке товара или названии есть лексика, характерная определенному региону. Такими данными поделился «Яндекс Маркет» после опроса более 3,2 тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Россияне в целом охотнее обращают внимание на товары и продукты, которые продвигают с использованием диалектизмов — об этом высказались 65% респондентов. Еще около 70% опрошенных хотели бы, чтобы региональной лексики было больше в рекламных креативах.

Тренд на локальность прослеживается и в покупках россиян: в случае выбора между двумя отечественными вариантами, две трети предпочтут производителя из их родного региона. Такие покупатели часто обращают внимание на витрины по типу «Сделано в Самаре» и такие же отметки в карточках.

В топ самых популярных диалектизмов вошли: булка (39%), баклажка (31%), кулек (28%), кочегарка (24%), пышка (20%) и синенькие (19%).

«Все больше покупателей ориентируются на близость товара и бренда — в прямом и переносном смысле. Последние годы прослеживается устойчивый тренд на локальность. Для предпринимателей это повод задуматься о выходе в регионы, а не фокусироваться только Москве. Тем более, что инструменты для этого уже есть: маркетплейсы развивают логистику, внедряют мультипоставку и помогают учитывать особенности спроса в разных городах» — сказал Антон Ларин, CEO сертифицированного агентства по продвижению на маркетплейсах XWAY.

В основном респонденты относятся к диалектизмам положительно или нейтрально — 25% и 50% соответственно. Почти 40% опрошенных поделились, что люди из их окружения употребляют такие слова в речи. Как правило, это родители (39%) и другие родственники (58%), коллеги (32%) и друзья (24%).