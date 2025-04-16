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Чаще всего на работе россияне конфликтуют с начальством: результаты опроса соискателей

Служба исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, какая атмосфера царит в российских рабочих коллективах, с кем чаще всего возникают конфликты и какие негативные и позитивные явления есть в рабочей среде. Опрос проводился с 24 по 31 марта 2025 г., в нем участвовали 2,5 тыс. соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Большинство (68%) работников заявили, что конфликты на работе у них не возникают. Однако среди тех, кто все же сталкивается с разногласиями, чаще всего конфликты происходят с руководством – об этом сообщили 19% участников опроса. Конфликты с коллегами встречаются реже – их упомянули 16% респондентов. Среди тех, кто конфликтует с начальником, наибольшая доля среди представителей профобласти «Медицина, фармацевтика» (35%), а с коллегами – в сферах «Закупки» и «Управление персоналом» (по 26%).

Для сравнения, в 2021 г.конфликты как с начальством, так и с коллегами возникали у каждого пятого (по 20%).

Основной причиной конфликтов остаются профессиональные разногласия – их назвали 72% респондентов. Особенно ярко это проявляется среди мидл- и топ-менеджмента, а также среди работников ИТ-сектора, где сразу 84% и 82% столкновений на работе, соответственно, происходят именно из-за этого. Личные антипатии упомянули 32%, а эмоциональные факторы, такие как плохое настроение, – 23%.

В целом же половина опрошенных (50%) охарактеризовали атмосферу в коллективе как дружную. Нейтральной ее считают 24%, напряженной – 15%, а враждебной – 5%. В 2021 году дружную обстановку отмечали только 44% респондентов, что говорит о положительных изменениях в рабочих коллективах за последние годы.

Каждый второй участник исследования (50%) отметил, что в их коллективе отсутствуют негативные явления. В то же время каждый третий (29%) упомянул распространение сплетен, четверть (26%) указали на высокомерное отношение к новичкам или подчиненным, каждый пятый (21%) отметил интриги, а 13% – насмешки и оскорбления.

В профессиональном разрезе наибольшая доля среди тех, кто сталкивается со сплетнями, наблюдается среди юристов (50%) и работников сектора закупок (43%). Высокомерное отношение к новичкам в большей степени свойственно работникам из сферы «Наука, образование» (42%) и опять же специалистам по закупкам (40%). Интриги имеют наибольшее распространение среди юристов (41%) и представителей среднего и высшего менеджмента (35%).

Для сравнения, в 2021 г. сплетни в коллективах встречались значительно чаще – их упоминали сразу 59% респондентов.

Среди позитивных явлений респонденты чаще всего отмечают взаимопомощь и поддержку коллег (49%), уважительное и комфортное общение (40%), а также равное отношение к сотрудникам независимо от должности и стажа (38%). Наиболее сплоченные – работники из Башкортостана, где 64% отметили взаимопомощь на работе. Также наивысшая доля тех, чьи коллеги приходят на помощь, среди работников области «Медицина, фармацевтика» (68%). О комфортной коммуникации чаще всего говорят представители ИТ-сферы (51%).

Наиболее распространенным форматом общения остается обращение на «вы» только с руководством – его придерживаются 39% респондентов. Полностью на «ты» общаются в 30% коллективов, а на «вы» со всеми – в 13%.

Большинство работников (60%) допускают использование ненормативной лексики, но только в неформальной обстановке. Полностью запрещена она в 30% компаний, а 10% отметили, что использование ненормативной лексики является обычной практикой.

Результаты исследования показывают, что атмосфера в российских коллективах становится более благоприятной: доля тех, кто описывает коллектив как дружный, увеличилась на шесть п. п. по сравнению с 2021 г. При этом распространенность таких негативных явлений, как сплетни, значительно снизилась. Основной причиной конфликтов остаются профессиональные разногласия, что подчеркивает важность эффективной коммуникации внутри команд.

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