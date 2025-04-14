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Wildberries обновляет систему рейтингов: нерелевантные отзывы больше не влияют на оценку товаров

На платформе Wildberries вводится улучшенная система формирования рейтинга товаров – в нем перестанут учитываться нерелевантные отзывы, а также первоначальные версии впоследствии дополненных пользователем отзывов. Система начнет работать с 15 апреля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Таким образом, если покупатель поставит товару оценку, сопроводив ее отзывом, содержащим только не относящийся к товару текст (к примеру, «долгая доставка» или «большая очередь в ПВЗ»), такая оценка не будет учитываться при формировании рейтинга. При этом сам отзыв останется виден для других покупателей.

Кроме того, была изменена система учета дополненных отзывов. Теперь, если покупатель оставил отзыв, а затем скорректировал его, изменив оценку, учитываться будет только финальная версия оценки и отзыва, а изначальный вариант в формирование рейтинга больше не включается.

Нововведения помогут сделать рейтинг товара более достоверным показателем его качества. Согласно исследованию Wildberries, в настоящий момент среди факторов принятия решения о покупке рейтинг товара занимает третье место, после отзывов и цены, – на него обращают внимание порядка половины респондентов.

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