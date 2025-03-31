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Англицизмы на работе — аналог ненормативной лексики?

13% россиян постоянно используют иностранные слова в рабочей коммуникации, каждый второй (55%) — время от времени: «Большинство технологических процессов, компьютерных программ и рабочих принципов, для которых эти слова используются, разработаны в англоязычных странах». Лишь каждый третий (32%) никогда не употребляет иностранных слов. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Что касается замечаний коллегам по поводу использования англицизмов, то регулярно их делают лишь 4% респондентов, а каждый пятый — иногда. Большинство же россиян (76%) предпочитают не акцентировать внимание на этом.

Англицизмы на работе чаще можно услышать от мужчин, чем от женщин. Впрочем, и замечания по поводу иностранных слов также чаще раздают мужчины.

Опрошенные с доходом от 100 тыс. руб. объясняются с коллегами с помощью англицизмов чаще, чем те, чей доход меньше. Замечания по этому поводу они также раздают активнее.

Россияне до 35 лет любят ввернуть иностранное словцо в рабочий диалог больше тех, кто старше. А сотрудники от 45 лет чаще делают замечания.

«Англицизмы можно использовать вместо мата, потому что их смысл можно понять по-разному», — шутят респонденты. Иностранные слова в общении на работе россияне используют чаще, чем ненормативную лексику.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 372

Время проведения: 14-24 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы

Размер выборки: 1600 респондентов.

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