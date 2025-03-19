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Агентство судебного взыскания запустило робота-оператора VS Robotics

Агентство судебного взыскания (АСВ) расширяет применение технологий для работы с клиентами. Компания внедрила в контакт-центр робота-оператора разработчика ИТ-решений VS Robotics. Решение направлено на улучшение качества взаимодействия с клиентами по вопросам урегулирования просроченной задолженности.

Основной функционал робота-оператора заключается в проведении первичных звонков клиентам с просрочкой от 180 до 360 дней, достигая показателя контактности в 40%. Робот способен обрабатывать большое количество дел за короткий срок, обеспечивая бесперебойную и одновременную работу по множеству линий. Это позволяет существенно разгрузить операторов и сосредоточить их внимание на более сложных вопросах, требующих непосредственного участия человека.

«Робот-оператор не только значительно ускоряет процессы, но и обеспечивает оптимизацию производственных ресурсов, что в свою очередь позволяет сотрудникам компании сосредоточиться на более сложных задачах и повышении качества обслуживания. Робот обладает высокой гибкостью и быстро масштабируется в условиях растущего потока клиентов», – отметил руководитель VS Robotics Максим Колосков.

«Внедрение робота-оператора позволило обрабатывать в 2-2,5 раза больше дел и автоматизировать 65% звонков. За счет этого мы смогли всецело охватить весь портфель, который находится в работе отдела внесудебного производства. Роботы-операторы были успешно внедрены в стратегию формирования колл-листов, что позволило нам более правильно распределять нагрузку между сотрудниками контакт-центра и роботами, а также повысить контактность портфеля», – сказал начальник отдела внесудебного производства АСВ Дмитрий Ватрушкин.

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