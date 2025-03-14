Уверенность в профессионализме растет с увеличением уровня дохода

6 из 10 россиян не боятся профессиональных трудностей. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения с опытом работы.

Большинство россиян не испытывают страха перед трудностями на работе. 58% опрошенных говорят, что их не пугают новые задачи, сложные вопросы и нестандартные ситуации: «Всему можно обучиться, и даже стать лучше, чем те, кто уже давно работает на этом месте». 4 из 10 (39%) признаются, что немного опасаются профессиональных трудностей: «Всплывает много нюансов, про которые тебя не информировали». Такие страхи чаще возникают, когда приходится работать в незнакомой сфере, не связанной с предыдущим опытом. 3% опрошенных признались, что очень боятся трудностей в работе. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Женщины чаще мужчин признаются, что время от времени робеют перед сложностями.

Россияне с доходом от 100 тыс. руб. в месяц — самые уверенные: 74% из них не боятся трудностей, связанных с профессиональными компетенциями.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 359

Время проведения: 28 февраля – 11 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы

Размер выборки: 1600 респондентов.