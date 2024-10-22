«Экономика данных»: более 290 спутников связи планируется вывести на орбиту к концу 2027 года

Ключевой приоритет нового нацпроекта «Экономика данных» — создание низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет. В проекте предусмотрены расходы на запуск аппаратов и льготное кредитование их производства. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Компания «Бюро 1440» планирует к концу 2027 г. запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 г. — 383.

Группировка создается в рамках государственно-частного партнерства. Более 300 млрд руб. инвестирует «Бюро 1440» в строительство аппаратов и инфраструктуры. Более 100 млрд руб. направит Минцифры на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков.

Дешевый и быстрый интернет будет доступен на всей территории страны, в том числе в удаленных населенных пунктах и на транспорте.