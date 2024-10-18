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«Сбер» запустил «AI-помощника банкира»

«Сбер» запустил «AI-помощника банкира».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбер» запустил «AI-помощника банкира». Искусственный интеллект занимается мониторингом всей рыночной информации про клиента и про отрасль, выбирает главное, суммирует и передает ее сотрудникам департамента ключевых клиентов в удобном виде. Это помогает сотрудникам всегда знать актуальную информацию про своего клиента, про события в отрасли. На текущий момент «AI-Помощник банкира» на постоянной основе используют около 200 сотрудников, работающих с важнейшими клиентами».

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