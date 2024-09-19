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билайн бизнес поможет оперативно перенести ваш сайт на российскую платформу

Вопрос переноса своего сайта или интернет-магазина на российскую площадку сейчас актуален как никогда.Но зачастую этот процесс не получается настроить быстро, особенно, если хочется внести давно назревшие изменения на своей странице. Помочь в этом может сервис «OneБизнес» от билайна — конструктор сайтов с ИИ (искусственным интеллетом).

С помощью этого решения можно создать свой сайт без необходимости привлечения специалистов. Достаточно выбрать тип будущего портала и ввести несколько предложений о своем бизнесе, на основании которых и будет создана страница. Система автоматически сгенерирует и разместит все необходимые блоки и модули. Более того, для новых клиентов сейчас действуют особые условия — до 14 дней тестового доступа к сервису.

С помощью «OneБизнес» можно не только перенести уже существующий сайт на отечественную платформу, но и создать абсолютно новую страницу с помощью технологий ИИ. Специальная нейросеть по вашему запросу сверстает сайт с эффективной структурой и сгенерирует его контентное наполнение. Вы также сможете настроить витрину ваших товаров, которая будет импортирована напрямую из маркетплейсов, собирать заявки в нужный вам канал связи и организовать процессы доставки товаров до клиентов.

Для того, чтобы получить консультацию по переносу сайта, переходите по ссылке, нажимайте кнопку «Перенести сайт на OneБизнес» и оставьте свои контактные данные для оперативной связи с менеджером платформы.

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