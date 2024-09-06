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Минцифры начинает очередной отбор особо значимых проектов

Новые ИТ-проекты, которые замещают иностранное ПО, могут получить статус особо значимых и грант от государства до 50% от своей стоимости. С 2022 г. 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено шесть млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Каким критериям должен отвечать проект: соответствует приоритетным направлениям; заказчик и разработчик не должны быть аффилированы; у разработчика остаются исключительные права на решение после реализации проекта; предлагается законченное решение, а не отдельный модуль; на рынке отсутствуют зрелые российские аналоги; оценивается размер внебюджетного финансирования и пересечение с ранее одобренными особо значимыми проектами.

Процесс подачи заявки

Оформить запрос.

Заполнить описание и характеристики проекта, прикрепить приложения и направить на согласование.

Заявку рассмотрят на полноту и корректность и направят на оценку индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР).

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После одобрения отраслевых комитетов и Минцифры перечень особо значимых проектов утвердит президиум Правительственной комиссии.

До 10 декабря будут рассмотрены заявки и принято решение о поддержке.

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