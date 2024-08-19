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«Авито Авто»: самыми популярными цветами автомобилей у россиян стали черный, белый и серебристый

Эксперты «Авито Авто» провели опрос, в котором приняли участие 10 тыс. человек, чтобы исследовать предпочтения россиян в выборе цвета автомобиля. Оказалось, что самыми востребованными цветами стали черный, белый и серебристый, а вот меньше всего владельцы хотели бы себе розовый и желтый авто. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Автомобилями черного цвета владеют 22% опрошенных, белого – 20%, серебристого – 15%. Помимо этого, в список наиболее распространенных цветов входят серый и синий. При этом черные модели мужчины выбирают чаще, чем женщины, а белые машины, напротив, пользуются большей популярностью у дам. Серебристые и серые машины одинаково привлекают представителей обоих полов.

Опрос показал, что россияне выбирают цвет автомобиля, исходя из эстетических предпочтений (43%), из соображений практичности (26%), из-за выгоды в цене (10%) и стремления выделиться на дороге (6%). При этом для 22% респондентов цвет вообще не имеет значения. Стоит также отметить, что женщины чаще мужчин отвечали, что удовлетворены цветом своего автомобиля и хотели именно такой.

Участники опроса также назвали цвета, которые выбрали бы, если бы не руководствовались стоимостью, практичностью и другими рациональными факторами. Примечательно, что в этот список вошли те же популярные цвета: черный (21%), белый (16%), серебристый (11%). Кроме того, 7% опрошенных ответили, что выбрали бы красный автомобиль.

Среди наименее популярных цветов лидером стал розовый – 20% россиян отметили, что никогда не купили бы машину такого цвета, 11% выбрали желтый, 9% – оранжевый. Любопытно, что 7% россиян категорически не хотели бы черную машину. Мужчины гораздо более негативно относятся к голубому и розовому цветам, чем представительницы прекрасного пола, а дамы – к оранжевому, зеленому и желтому.

31% опрошенных отметили, что им нравится аэрография и они купили бы автомобиль с таким дизайном, 15% купили бы машину с винилографией, а вот 32% респондентов не приобрели бы такой автомобиль.

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