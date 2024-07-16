Разделы

Бизнес Телеком
|

МТС оптимизирует структуру капитала

МТС объявила о передаче квазиказначейских акций МТС, принадлежащих ее дочернему обществу и составляющих порядка 1,1% уставного капитала МТС, в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). Сделка позволит оптимизировать расходы, связанные с владением собственными акциями, а также повысит эффективность их использования для управления капиталом и ликвидностью компании.

Дочерняя компания МТС – ООО «Бастион» передает принадлежащие ей 21500000 обыкновенных акций МТС в качестве оплаты паев при формировании фонда.

Управляющая компания ЗПИФ будет иметь право голоса по переданным акциям, а также право получать дивиденды и распоряжаться ими для целей инвестирования в рамках инвестиционной декларации. Принципы управления пакетами акций МТС, переданными в ЗПИФ, содержат определенные ограничения на их отчуждение и обременение.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Экс-«дочка» Сбербанка вложит 1,5 миллиарда в автоматический поиск преступников по походке и нетипичному поведению

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024