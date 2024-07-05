Разделы

ПО Софт ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов Сбербанка принимает с использованием ИИ-моделей.

88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов Сбербанка принимает с использованием ИИ-моделей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Развитие и внедрение искусственного интеллекта — наш самый большой технологический приоритет на сегодня. Важным направлением является интегрирование AI в корпоративное кредитование. Более того, искусственный интеллект уже давно стал неотъемлемой частью кредитного процесса в Сбере. Уже сейчас 88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов принимается с использованием AI-моделей. Наша цель — до конца 2026 года увеличить данный показатель до 99%».

Александр Ведяхин также рассказал о том, что Сбербанк продолжает развивать конструктор госпрограмм — удобный инструмент для оценки соответствия компании действующим программам господдержки. В конструкторе клиенты могут сразу подать заявку на участие в госпрограммах. На конец 2023 г. пользователям сервиса доступно семь федеральных и 23 региональные программы господдержки. В 2023 г. через сервис реализовано 3,3 тыс. сделок на 45 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель Сбербанка за год увеличился на 25% и превысил 23,3 трлн руб. В ближайшие годы тенденция его роста сохранится.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

У «Почты России» отбирают «Почта Банк»: у него недостаточные ИТ-бюджеты

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Сбербанк создал особую ИТ-компанию для развития своей кадровой платформы

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024