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Бизнес не определился, готов ли доплачивать сотрудникам, владеющим ИИ-инструментами

Исследовательский отдел «Битрикс24» провел опрос и выяснил, готов ли бизнес доплачивать сотрудникам за умение пользоваться ИИ-инструментами в своей работе.

47,5% опрошенных ответили, что готовы платить больше, однако при соблюдении определенных условий: повышение производительности труда, лучшие результаты, сокращение рутины или, например, если сотрудники будут тратить освободившееся время на то, чтобы больше зарабатывать для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

47,7% респондентов ответили отрицательно. Они мотивировали это тем, что изначально будут отдавать предпочтения сотрудникам, умеющим работать с ИИ-помощниками или тем, что все современные кадры должны владеть подобным инструментарием. Также сослались на то, что выбор инструмента — это ответственность сотрудника, а общая эффективность важнее всего.

4,8% опрошенных ответили, что будут платить меньше. Обосновали свою позицию респонденты тем, что ИИ создаст «еще более ленивых сотрудников». Также они аргументировали свою позицию готовностью доплачивать руководителям, мотивирующих сотрудников использовать современные инструменты.

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