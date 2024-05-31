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Эксперты VESNA расскажут о 9 продуктах для цифровой трансформации крупнейшего бизнеса страны

Эксперты VESNA расскажут о реализации цифровых проектов на конференции «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Бренд Электронной торговой площадки Газпромбанка VESNA занимается созданием и развитием уникальных цифровых продуктов и решений для бизнеса, промышленных компаний, государства.

Управляющий директор, руководитель департамента продуктового развития компании Станислав Никонов расскажет участникам форума о том, как создавался новый бренд в «тяжелом» B2B, и представит девять продуктов для цифровой трансформации крупнейшего бизнеса страны.

Руководитель направления развития цифровых сервисов газовой отрасли Дарья Шешеня поделится самыми масштабными кейсами VESNA. Гости мероприятия узнают, как разрабатывали портал Единого оператора газификации РФ, как получилось оцифровать взаимодействие с потребителями газа.

«CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 19 июня. Главной темой встречи станет практика цифровизации. Компании, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей, поделятся своим опытом.

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