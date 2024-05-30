Нейросети помогают учиться 43% московских студентов

Четыре из 10 московских студентов рассказали, что активно используют нейросети в учебе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob «Старт карьеры» приняли участие 500 студентов московских вузов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

43% студентов Москвы рассказали, что активно пользуются искусственным интеллектом в процессе обучения. При этом юноши задействуют нейросети чаще девушек: 50% против 37% соответственно. Ещё 43% студентов не используют искусственный интеллект, но знают, в каких случаях его можно применить. И только 14% студентов вообще не используют нейронные сети и даже не представляют, где их можно применить.

В основном LLM (большие языковые модели) помогают студентам искать информацию, структурировать данные и писать тексты (в том числе, рефераты и доклады).

Место проведения опроса: Москва. Время проведения: 8—26 мая 2024 г. Исследуемая совокупность: студенты вузов Москвы. Размер выборки: 500 респондентов.