Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Компания «Менеджмент и финансы» стала участником конференции CNews «Заказная разработка ПО»

Рады представить вашему вниманию наши продукты: платформа Вега Плюс для быстрой разработки. Сочетая в себе принципы low-code-разработки и высокую гибкость конфигурации, Вега Плюс отвечает потребностям широкого спектра предпринимателей. Так, платформа подходит и малому, и крупному бизнесу: она полностью замещает зарубежные решения, при этом не снижая качество и сохраняя обширный функционал.

А также быстроразвивающееся RPA-автоматизация, которая полезна для процессов, включающих в себя повторяющиеся операции, которые необходимо автоматизировать. В этом случае вы достигнете экономии времени и денежных средств.

Антон Анпилов, SberJazz: Будущее ВКС невозможно без искусственного интеллекта
Телеком

Мы – команда единомышленников, которая на протяжении многих лет успешно реализует сложные проекты в сфере информационных технологий для органов государственной власти и бизнеса. Мы обладаем опытом создания сложных, территориально распределенных цифровых решений от этапа проектирования до внедрения и дальнейшего сопровождения.

Наша компания аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Российское кассовое ПО готово блокировать просроченные и нелегальные товары

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей

Нефтяники России жалуются на Минцифры в Правительство: Слишком часто меняют требования

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Государство избавит российских геологов от иностранного ПО

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще