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«Диасофт» разработала продукт для управления ликвидностью с помощью материального пулинга

Компания «Диасофт» реализовала продукт «Материальный пулинг» в микросервисной архитектуре. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Corporate и предназначен для осуществления всех видов материального пулинга с реальным перечислением средств на один счет (zero balancing, target balancing, sweeping balancing).

Материальный пулинг (cash pooling) помогает управлять несколькими открытыми в банке счетами клиентов. Остатки на счетах собираются на мастер-счет или рассматриваются совместно для оптимизации получаемых или выплачиваемых процентов. Такая система управления счетами позволяет клиентам банка снизить совокупную стоимость заемных средств за счет покрытия кассовых разрывов временно свободными денежными средствами. Также пулинг упрощает учет движения средств внутри пула и дает возможность получить доход по повышенной процентной ставке на общий положительный остаток по счетам пула.

Основные возможности продукта «Материальный пулинг»: настройка взимания комиссии за переводы между счетами пула, включение счета в пул и временное приостановление/отмену приостановления действия счета в пуле; установка лимитов для счетов-участников на использование общих средств пула; настройка отдельной процентной ставки для начисления дохода на общий положительный остаток по счетам пула; настройка отдельной процентной ставки для начисления платы за пользование овердрафтом.

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Цифровизация

Использование продукта «Материальный пулинг» дает возможность банку предоставить своим клиентам новую услугу по управлению несколькими открытыми счетами, привлечь новых клиентов и увеличить комиссионные доходы за счет обслуживания пулинга.

Микросервисная архитектура продукта позволяет интегрировать его с разными бэк-офисными системами, как от «Диасофт», так и других вендоров.

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