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Как крупному бизнесу строить интеграции с помощью Low code

15 февраля российский разработчик ПО СберТех приглашает обсудить возможности Low code-инструментов в построении интеграции для крупного бизнеса.

Тема Low code становится все более популярной среди ИТ-компаний. Звучит заманчиво – отдать аналитикам часть работ по построению ИТ-решений. Но насколько эффективен Low code в высоконагруженном бизнесе с нетиповыми задачами и высокими требованиями к отказоустойчивости и производительности решений?

На вебинаре команда Platform V Synapse Low code встретится с командой Hard code, чтобы окончательно прояснить, справляются ли Low code-инструменты с нетиповыми задачами и высокими требованиями к системам. Команда Low Code расскажет о сценариях интеграции, которые могут быть реализованы с помощью их продукта. А команда Hard code поспорит с этими тезисами и представит свои сценарии, с которыми Low code обычно не справляется. В финале гости вместе с участниками баттла разберутся, подходят ли Low code-инструменты для построения интеграций в крупном бизнесе.

Начало вебинара в 11:00. Регистрация по ссылке:

https://platformv.sbertech.ru/events/low-code-vs-hard-code-pri-postroenii-integraczii?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-15-02-2024.

erid:LjN8KKDksРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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