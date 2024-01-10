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Искать работу стало проще

Оценка сложности трудоустройства в среднем по рынку труда составляет 6,6 балла из 10. Соискатели различных возрастов оценили трудности поиска работы по шкале от 0 до 10. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Рынок труда в 2023 г. столкнулся с дефицитом рабочей силы, работодатели конкурируют друг с другом за персонал, конкурс на вакансию снизился на треть. Закономерно, что на этом фоне соискателям стало несколько проще искать работу: если в апреле этого года средняя оценка сложности трудоустройства составляла 7 баллов по 10-балльной шкале (от 0 до 10), то сейчас — 6,6 балла. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Судя по оценкам самих кандидатов, проще всего сегодня искать работу россиянам в возрасте 33—35 лет (4,9 балла) или чуть моложе (5 баллов среди 30—32-летних). Сложнее всего приходится соискателям за 60: сложности трудоустройства они оценили в среднем на 7,8 балла.

«Пик» соискательской формы у представителей обоих полов совпадает — это возраст от 30 до 35 лет (меньше всего сложностей). В возрасте от 42 до 53 лет сложнее трудоустраиваться женщинам. Самые высокие же оценки трудностей устройства на работу — в ответах мужчин старше 60 лет (в среднем 8,2 балла из 10).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 635

Время проведения: 1-28 декабря 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 5000 респондентов.

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