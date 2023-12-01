«К2Тех» поздравляет с наступающим Днем банкира!
В этот день банкоматы работают быстрее, а сердца банкиров бьются чаще.
В честь праздника «К2Тех» приготовил диджитальный подарок — праздничный тест с подборкой интересных фактов о финансовой отрасли. Сможете ли вы отличить правду от лжи? Узнайте по ссылке.
«К2Тех» поздравляет всех сотрудников финансовой отрасли с профессиональным праздником и рад помогать достигать еще больших результатов и внедрять технологичные решения в банках!■ erid:LjN8K3HbcРекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797Сайт: https://k2int.ru/