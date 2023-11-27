RDW Technology: обновление концепции дизайна реестровых мониторов

Производственная компания RDW Technology поделилась историей трансформации внешнего вида. Редизайн был проведен в рамках переосмысления айдентики компании и новой технологической стратегии, которая изменила условия на российском рынке компьютерной техники. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Долгое время дизайн мониторов RDW Technology оставался неизменным: большие рамочные поля, маленькая ножка и отсутствие регулировки по высоте. Это было обусловлено экономическими соображениями и особенностями выбранной концепции.

На решение поменять полностью внешний вид мониторов, повлияли главным образом обращения партнеров и их заказчиков. С начала 2023 г. RDW Technology начала стратегию полного обновления дизайна своего оборудования. Благодаря этому изменению пользователи получают мониторы серий 2401K и 2701K с ультратонкими рамками вокруг дисплея, возможность настроить высоту подставки и наклон экрана для создания наилучшей эргономики и комфортного положения просмотра.

«Наша команда, состоящая из опытных технических специалистов, воплотила свои задумки в обновленных сериях мониторов, чтобы предложить пользователю эстетически привлекательные, технически надежные и доступные по цене продукты, — сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. — Обновленный дизайн позволяет по-новому взглянуть на уже хорошо известные продукты бренда RDW Computers и открыть возможности для долгосрочного сотрудничества с перспективным российским производителем».