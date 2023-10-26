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Ozon выделит товары продавцов с низким процентом возврата

Ozon добавит в карточки товара плашки «0% возвратов» и «99% выкупа» – они покажут, что у конкретного товара максимально низкий процент возврата среди клиентов. Плашки станут дополнительным ориентиром для покупателей при выборе товара и помогут добросовестным продавцам повысить продажи качественного продукта. Суммарно плашки получат более 5,5 млн товаров у более 200 тыс. продавцов.

Плашка «0% возвратов» будет доступна для товаров, которые покупателям ни разу не пришлось возвращать за последний год из-за ненадлежащего качества или проблем с упаковкой. Чтобы ее получить, продавец должен обеспечить несколько десятков безвозвратных продаж. Плашка «99% выкупа» отобразится у товаров с чрезвычайно низким процентом возврата – он должен находиться на уровне 1% от общего объема продаж. Список товаров с плашками будет обновляться еженедельно.

Плашки получат более 5,5 млн товаров у более 200 тыс. продавцов. С помощью плашек покупатели смогут быть уверены, что предыдущие покупатели довольны товаром и решили оставить его себе. Это также поможет повысить продажи продавцов, которые предлагают высокое качество товара и уровень сервиса, что может быть особенно полезно перед началом сезона распродаж.

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