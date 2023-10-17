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Wildberries компенсирует стоимость товара, если его подменят

С 16 октября онлайн-платформа начала возвращать деньги продавцам, если их товары кто-то подменил. Партнерам площадки не придется для этого совершать какие-либо действия. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Сотрудники Wildberries сами соберут информацию на всех этапах движения товара.

Продавцу вернется вся стоимость товара, по актуальной цене на тот день, когда обнаружилась подмена, но без учета скидки постоянного покупателя и за вычетом комиссии. Эта сумма будет отражена в финансовом отчете как «компенсация за подмененный товар». Сам товар продавцу не вернется, а деньги будут зачислены на баланс в течение 30 дней после обнаружения подмены. Такой срок необходим для тщательного расследования со стороны специалистов Wildberries.

«Мы находимся в постоянном диалоге с партнерами, вместе обсуждаем с ними условия сотрудничества. Поэтому обновили правила по работе с подменами - хотим поддерживать прозрачность наших взаимоотношений», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

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