Форум ООН по управлению Интернетом стартовал в Японии

В японском городе Киото начал свою работу XVIII Форум ООН по управлению Интернетом (IGF 2023). Главная тема мероприятия в этом году отражена в его слогане – «Internet We Want – Empowering All People» – Интернет, который будет служить интересам каждого человека и давать одинаковые возможности любому пользователю по всему миру. Форум проходит с 8 по 12 октября и по предварительным данным соберет около 3 тысяч человек.

На открытии Форума, которое состоялось 9 октября в киотском Международном пресс-центре, присутствовали заместитель Генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа и премьер-министр Японии Кишида Фумио. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал участников Форума в своем видеообращении. Он поблагодарил организаторов Форума за то, что им удалось собрать представителей государств, гражданского общества, бизнеса и технического сообщества с целью создания и поддержания открытого, безопасного и стабильного Интернета. «Нам необходимо объединить усилия и сделать так, чтобы у оставшихся 2,6 миллиарда человек в мире появился доступ к Интернету. Мы должны взаимодействовать, чтобы предотвратить возможное появление разрыва в новых цифровых технологиях, не допустить дублирования и разработать эффективные меры в ответ на возникающие риски. В этом ключе Глобальный цифровой договор, который будет принят на Саммите Будущего в 2024 году, должен разработать цели и мероприятия для защиты цифрового будущего», – подчеркнул Генеральный секретарь.

Заместитель Генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа отметил, что тема Интернета неразрывно связана с достижением целей устойчивого развития (ЦУР). «Достижение ЦУР 2030 – достаточно большая и сложная задача. В ее преодолении и достижении важную роль сыграет Интернет. В этой связи Форум ООН по управлению Интернетом должен объединить все страны в поиске пути решений и консенсуса», – сообщил Ли Цзюньхуа. Он напомнил участникам, что Форум впервые был создан в 2005 году и уже в 2025 году будут подведены итоги и результаты работы Форума за двадцать лет.

«Открытый и свободный Интернет чрезвычайно важен для решения таких социальных проблем, как развитие, здравоохранение, безопасность с целью дальнейшего развития человечества. С другой стороны, правда и то, что Интернет дал толчок развитию незаконной и опасной информации, включая дезинформацию, кибератаки и киберпреступность, что угрожает безопасности и свободе наших социально-экономических действий. Я уверен, что мы можем максимизировать выгоду от использования Интернета и одновременно снизить риски от него, если все участники мирового сообщества соберутся вместе, чтобы поделиться своими знаниями и выработать разносторонний подход», – отметил, в свою очередь, премьер-министр Японии.

Россия также представлена на Форуме на высоком уровне. 8 октября заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Григорий Борисенко провел двусторонние встречи с заместителем Генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа и руководителем Секретариата IGF Ченгетаем Масанго. В ходе переговоров замминистра вновь подтвердил готовность России на высоком уровне провести 20-й юбилейный IGF в 2025 году. «Мы открыты к диалогу с Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН и Секретариатом IGF, с тем чтобы максимально эффективно подготовиться к этому важному и ответственному международному событию», – отметил Григорий Борисенко.

Всего на площадке будет организовано около 300 сессий на различные темы, связанные с развитием Интернета. Тематических направлений, на основе которых сформирована вся программа, в этом году семь: свобода и права человека, предотвращение фрагментации Интернета, цифровое неравенство и инклюзивность, ИИ и развивающиеся технологии, кибербезопасность, киберпреступность и онлайн-безопасность, глобальное цифровое управление и кооперация, а также управление данными и доверие.

Центр глобальной ИТ-кооперации, наряду с другими российскими организациями, участвует в организации ряда важных сессий Форума, к которым проявлен большой интерес международного экспертного сообщества. Сессии, которые организует Центр, посвящены фрагментации Интернета, развитию метавселенных, роли молодежи в сфере ИТ, дипфейкам и другим актуальным темам, которые будут волновать нас в ближайшем будущем.