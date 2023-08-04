Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Школы в 220 городах Индии начали использовать технологию распознавания лиц NtechLab на экзаменах

NtechLab подписала контракт о поставке системы распознавания лиц для проведения экзаменов в школах в Индии.

На первом этапе NtechLab поставила лицензии для использования системы распознавания лиц на 5 тыс. камер видеонаблюдения. В каждом классе установлены в среднем три-четыре камеры. Проект покрывает 220 городов страны.

Распознавание лиц будет использоваться для проверки посещаемости экзаменов, сравнивая лица присутствующих с фотографиями в их документах и отмечая отсутствующих, чтобы исключить возможность сдачи экзамена другим человеком или фальсификации результатов на этапе проверки тестов.

«Наша задача обеспечить прозрачность и открытость экзаменационного процесса, чтобы у всех учащихся были равные возможности при сдаче тестов», – отметила международный коммерческий директор NtechLab Лиана Меликсетян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайские ЦОДы массово переходят на Arm-серверы, потеряв возможность из-за санкций закупать Intel Xeon и AMD Epyc

В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств

Чтобы вернуть запретные беспилотники в небо, на них начали ставить российские трекеры и подключать к ГЛОНАСС

Власти готовятся ужесточить систему маркировки товаров. Нынешний порядок не гарантирует безопасности

Власти разрешили частным клиникам консультировать пациентов онлайн

Власти России нашли ответ на квантовую угрозу

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще