«Яндекс» запустит платформу «Задания», где самозанятые смогут зарабатывать на разметке данных

«Яндекс» до конца июля 2023 г. запустит «Задания» — платформу, на которой можно размечать данные и зарабатывать на этом без специальных навыков. Пользователи будут сами выбирать подходящие задачи и выполнять их в удобное время и в любом месте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Анастасия Гуменникова, руководитель продуктовой команды «Яндекс заданий»: «Для масштабирования сервисов «Яндекса» нужно размечать огромное количество данных — за год потребность в такой услуге внутри компании выросла на 40%. Пользователи «Заданий» смогут зарабатывать в комфортном для себя режиме и внесут ценный вклад в развитие сложных и перспективных ИТ-продуктов: поиска, «Алисы» и не только».

Исполнители будут получать оплату за каждую успешно выполненную задачу. Размер вознаграждения заказчики определяют заранее — на него влияют объем, сложность, срочность и другие факторы. На старте проекта пользователи смогут модерировать рекламные объявления, картинки и комментарии, классифицировать тексты, запросы и аудио, а также сравнивать различные объекты. Со временем заданий станет еще больше.

Для регистрации на «Яндекс заданиях» нужен только статус самозанятого. По данным ФНС на конец июня 2023 г., его оформило почти 7,5 млн физических лиц. Многие из них уже сотрудничают с «Яндексом» как курьеры и водители такси.