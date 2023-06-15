Технологический суверенитет – одна из ключевых тем на ПМЭФ 2023. Каким он должен быть в ИТ, рассказал Аркадий Лобас
ПМЭФ 2023 – это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Ключевой темой этого года стал технологический суверенитет. Каким он должен быть в ИТ, рассказал Аркадий Лобас, генеральный директор «ФлексСофт», в интервью телеканалу «Пробизнес» на ПМЭФ 2023.
Аркадий Лобас осветил важную тему перехода финансовых организаций на отечественные программное обеспечение и новые требования регуляторов.
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