Wildberries снизил гарантийный взнос при регистрации новых предпринимателей

Теперь гарантийный взнос при регистрации личного кабинета для продавцов из России на Wildberries составит 10 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В сентябре 2022 г. для предотвращения случаев мошенничеств на платформе – создания фейковых карточек товаров и личных кабинетов, онлайн-платформа ввела единоразовый гарантийный взнос для новых продавцов. За время действия программы число случаев мошенничеств было сведено практически к нулю.

В компании продолжают разрабатывать новые решения и механизмы для обеспечения надежной идентификации юридических лиц при регистрации на платформе, предотвращения проникновения мошенников и обмана покупателей.