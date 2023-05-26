Разделы

Бизнес Кадры
|

Работники стали реже грозить увольнением, работодатели чаще стараются прийти к компромиссу

Семь из 10 работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, добиваясь повышения зарплаты или улучшения условий труда. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 5000 россиян с опытом работы.

В ситуациях, когда сотрудники грозят увольнением, работодатели стали реже рубить с плеча и подписывать заявления на расчет и чаще стараться идти на уступки. В 2010 г. «шантажистов» увольняли в каждой пятой компании, пытались найти компромисс шесть из 10 работодателей, сегодня таковых 14 и 68% соответственно. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Сотрудники, в свою очередь, стали чуть реже прибегать к подобной практике: в 2010 г. опыт такого рода конфликтов имел 31% россиян, сейчас — 28%.

Вероятно, дело в том, что добиваться желаемого удается далеко не всегда. шесть из 10 россиян рассказали, что работодатель выполнил их требования, 27% пришлось уволиться, каждый десятый остался работать на прежних условиях, забыв про свои угрозы. 13 лет назад россияне чаще добивались своего (69%) и, соответственно, реже писали заявления на расчет (17%).

Мужчины прибегают к шантажу в переговорах с работодателем чаще женщин (32 и 26% соответственно). Больше всего тех, кому доводилось грозить увольнением, добиваясь своего, — среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (36%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 174

Время проведения: 2-24 мая 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-шник выдал себя за члена банды хакеров, чтобы получить выкуп с работодателя. Ему грозит 16 лет тюрьмы

Главу мошеннического сервиса для звонков от имени банков посадили на 13 лет

Обиженные компании десятками пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы аккредитованных ИТ-организаций

Мэтры-финансисты предрекли Европе и США безработицу для 300 млн людей из-за технологий

Хитрый программист IBM не работает 15 лет. Его не могут уволить и платят ему десятки тысяч долларов

LG открыла «охоту» на программистов в России. Ей нужны специалисты в Python и С++

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи
Показать еще