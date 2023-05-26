Работники стали реже грозить увольнением, работодатели чаще стараются прийти к компромиссу

Семь из 10 работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, добиваясь повышения зарплаты или улучшения условий труда. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 5000 россиян с опытом работы.

В ситуациях, когда сотрудники грозят увольнением, работодатели стали реже рубить с плеча и подписывать заявления на расчет и чаще стараться идти на уступки. В 2010 г. «шантажистов» увольняли в каждой пятой компании, пытались найти компромисс шесть из 10 работодателей, сегодня таковых 14 и 68% соответственно. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Сотрудники, в свою очередь, стали чуть реже прибегать к подобной практике: в 2010 г. опыт такого рода конфликтов имел 31% россиян, сейчас — 28%.

Вероятно, дело в том, что добиваться желаемого удается далеко не всегда. шесть из 10 россиян рассказали, что работодатель выполнил их требования, 27% пришлось уволиться, каждый десятый остался работать на прежних условиях, забыв про свои угрозы. 13 лет назад россияне чаще добивались своего (69%) и, соответственно, реже писали заявления на расчет (17%).

Мужчины прибегают к шантажу в переговорах с работодателем чаще женщин (32 и 26% соответственно). Больше всего тех, кому доводилось грозить увольнением, добиваясь своего, — среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (36%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 174

Время проведения: 2-24 мая 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов