В «Инфосистемы джет» стартует набор на программу оплачиваемых стажировок для ИБ-специалистов

C 29 мая 2023 г. «Инфосистемы джет» приглашает на ежегодную оплачиваемую стажировку по направлению ИБ. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

Security Start — возможность поучиться у сильнейших практиков, «потрогать руками» самые востребованные продукты ИБ и быстро построить карьеру.

Компания ищет студентов последних курсов и выпускников по специальности ИБ, которые: готовы посвящать работе минимум 25 часов в неделю; хотят попробовать себя в одной из четырех специализаций: инженер по ИБ, консультант в департамент консалтинга, специалист по тестированию на проникновение, пресейл-инженер.