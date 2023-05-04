Разделы

Интернет E-commerce
|

Wildberries снизит комиссию для продавцов с высоким рейтингом

Онлайн-платформа Wildberries объявила о том, что будет снижать комиссию от 1% для предпринимателей с высоким рейтингом (в настоящий момент – от 4,9), вне зависимости от категории товаров, которые они реализуют на онлайн-платформе. Так, минимальная комиссия для продавцов с высоким рейтингом при модели продаж «Маркетплейс» (с собственного склада) в отдельных категориях, например, ноутбуков и смартфонов может составить от 4%.

Рейтинг продавца складывается из оценок покупателей, их отзывов на товары и числа возвратов заказов. Для продавцов с низкими оценками от покупателей комиссия будет повышена.

Этот подход позволит Wildberries дополнительно поощрить предпринимателей с наиболее качественной продукцией и лучшим взаимодействием с покупателями. Предприниматели, которые реализуют на платформе свою продукцию и получают высокие оценки от покупателей, смогут снизить свои затраты на ведение онлайн-бизнеса и перенаправить средства, например, на расширения ассортимента своих товаров на маркетплейсе и улучшение своего продукта для покупателей, что повысит их доходы.

Данная функциональность еще тестируется. В дальнейшем компания планирует повысить размер дополнительной мотивации для продавцов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владельцы пунктов выдачи заказов требуют у Wildberries полмиллиарда через суд

Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей

Amazon изъяла из продажи российский «тамагочи для хакеров»

Ozon спешно избавляется от своего «убийцы» «Авито». У пользователей осталась неделя, чтобы завершить все сделки

Убит cоздатель сверхпопулярного «платежного сервиса для бандитов» Cash App

Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще