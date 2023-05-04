Wildberries снизит комиссию для продавцов с высоким рейтингом

Онлайн-платформа Wildberries объявила о том, что будет снижать комиссию от 1% для предпринимателей с высоким рейтингом (в настоящий момент – от 4,9), вне зависимости от категории товаров, которые они реализуют на онлайн-платформе. Так, минимальная комиссия для продавцов с высоким рейтингом при модели продаж «Маркетплейс» (с собственного склада) в отдельных категориях, например, ноутбуков и смартфонов может составить от 4%.

Рейтинг продавца складывается из оценок покупателей, их отзывов на товары и числа возвратов заказов. Для продавцов с низкими оценками от покупателей комиссия будет повышена.

Этот подход позволит Wildberries дополнительно поощрить предпринимателей с наиболее качественной продукцией и лучшим взаимодействием с покупателями. Предприниматели, которые реализуют на платформе свою продукцию и получают высокие оценки от покупателей, смогут снизить свои затраты на ведение онлайн-бизнеса и перенаправить средства, например, на расширения ассортимента своих товаров на маркетплейсе и улучшение своего продукта для покупателей, что повысит их доходы.

Данная функциональность еще тестируется. В дальнейшем компания планирует повысить размер дополнительной мотивации для продавцов.