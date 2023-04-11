Разделы

Техника
|

Разработка «Ростеха» повысит межремонтный ресурс авиадвигателей

В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (НИИД, филиал «Объединенной двигателестроительной корпорации» «Ростеха») разработали способ упрочнения поверхностного слоя лопаток компрессора газотурбинных двигателей. Он позволит увеличить межремонтный ресурс силовых установок в полтора-два раза. Об этом CNews сообщил представитель ОДК.

Сотрудники НИИД вели работу над проектом два года. В данный момент разработка проходит испытания на технологическом двигателе АИ-222-25.

«Новый способ позволил увеличить глубину упрочнения почти в 2,5 раза и повысить предел усталостной прочности лопаток более чем на 18%. Что касается ресурсных характеристик, то он способствует увеличению межремонтного ресурса двигателя примерно в 1,5-2 раза», – сказал директор филиала ОДК НИИД Сергей Павлинич.

Авторы проекта: Николай Абраимов, Валерий Гейкин, Никита Никулин, Варвара Орехова, Сергей Горбунов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры превращается в единого ИТ-закупщика для министерств

Выручка «ИКС холдинга», контролирующего ИТ-бренд «Ядро», превысила 90 млрд рублей

МТС не смогла уйти из Армении: власти запретили

Банки взвинтили цены на услугу, работающую по древнейшей технологии

В облаке «Яндекса» появилась новая российская СУБД. Не PostgreSQL

Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще