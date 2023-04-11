Разработка «Ростеха» повысит межремонтный ресурс авиадвигателей

В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (НИИД, филиал «Объединенной двигателестроительной корпорации» «Ростеха») разработали способ упрочнения поверхностного слоя лопаток компрессора газотурбинных двигателей. Он позволит увеличить межремонтный ресурс силовых установок в полтора-два раза. Об этом CNews сообщил представитель ОДК.

Сотрудники НИИД вели работу над проектом два года. В данный момент разработка проходит испытания на технологическом двигателе АИ-222-25.

«Новый способ позволил увеличить глубину упрочнения почти в 2,5 раза и повысить предел усталостной прочности лопаток более чем на 18%. Что касается ресурсных характеристик, то он способствует увеличению межремонтного ресурса двигателя примерно в 1,5-2 раза», – сказал директор филиала ОДК НИИД Сергей Павлинич.

Авторы проекта: Николай Абраимов, Валерий Гейкин, Никита Никулин, Варвара Орехова, Сергей Горбунов.