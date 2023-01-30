Wildberries вложил 249 млрд рублей в скидки для покупателей в 2022 году

По итогам 2022 г. собственные инвестиции Wildberries в предоставление скидок для покупателей составили 249 млрд руб., что на 38% больше, чем за 2021 г.

Наибольший объем вложений компании пришелся на декабрь 2022 г.: 46,6 млрд руб. (+171% год к году) – это позволило предпринимателям, реализующим на онлайн-платформе свои товары, дополнительно снизить цены для покупателей, а россиянам – получить доступ к большему ассортименту товаров по наиболее привлекательным ценам в преддверии новогодних праздников.

«Продолжаем развивать нашу программу лояльности для покупателей: помимо дисконта, который на свои товары предоставляют предприниматели, мы устанавливаем дополнительную скидку, которая может достигать 33%. Это позволяет оказать поддержку российскому бизнесу и снизить цены для россиян», — отметили в пресс-службе Wildberries.