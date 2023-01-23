VK Cloud запустила сервис для работы с логами

VK Cloud запустила сервис для работы с системными данными — логами. Cloud Logging фиксирует, хранит и отображает в журнале информацию о работе систем, приложений и их компонентов. Это помогает быстро находить ошибки и устранять их. Во время бета-теста доступ к инструменту можно получить бесплатно.

Cloud Logging упрощает все этапы работы с логами. Сервис помогает оперативно находить сбои и их причины, определять несовместимость компонентов или инциденты во время тестирования, локализовывать и устранять проблемы. Cloud Logging построен на базе популярных инструментов, поэтому администраторы систем смогут работать с ним без дополнительного обучения. В результате команды будут быстрее разрабатывать и выводить продукты на рынок, поддерживая стабильность их работы после релиза.

В Cloud Logging пользователи могут фильтровать логи, проверять данные по необходимым параметрам. В дальнейшем облачный сервис поможет управлять временем хранения системных данных и формировать из них долгосрочный архив.

«Мы последовательно развиваем управляемые сервисы для администрирования IT-инфраструктуры на платформе VK Cloud. Пользователям уже доступны инструменты Cloud Monitoring и Cloud Alerting для управления работой систем. С новым сервисом логирования разработчики смогут значительно сократить время на поиск неисправностей. Кроме того, часть ошибок в работе систем без Cloud Logging обнаружить своевременно практически невозможно», — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту в VK Cloud.

На этапе бета-теста пользователи Cloud Logging могут собирать и анализировать логи приложений, работающих на базе инфраструктуры публичного облака VK Cloud. В дальнейшем Cloud Logging будет доступен и в облачных сервисах VK Cloud, в том числе в Private Cloud.