Разделы

Облака
|

VK Cloud запустила сервис для работы с логами

VK Cloud запустила сервис для работы с системными данными — логами. Cloud Logging фиксирует, хранит и отображает в журнале информацию о работе систем, приложений и их компонентов. Это помогает быстро находить ошибки и устранять их. Во время бета-теста доступ к инструменту можно получить бесплатно.

Cloud Logging упрощает все этапы работы с логами. Сервис помогает оперативно находить сбои и их причины, определять несовместимость компонентов или инциденты во время тестирования, локализовывать и устранять проблемы. Cloud Logging построен на базе популярных инструментов, поэтому администраторы систем смогут работать с ним без дополнительного обучения. В результате команды будут быстрее разрабатывать и выводить продукты на рынок, поддерживая стабильность их работы после релиза.

В Cloud Logging пользователи могут фильтровать логи, проверять данные по необходимым параметрам. В дальнейшем облачный сервис поможет управлять временем хранения системных данных и формировать из них долгосрочный архив.

«Мы последовательно развиваем управляемые сервисы для администрирования IT-инфраструктуры на платформе VK Cloud. Пользователям уже доступны инструменты Cloud Monitoring и Cloud Alerting для управления работой систем. С новым сервисом логирования разработчики смогут значительно сократить время на поиск неисправностей. Кроме того, часть ошибок в работе систем без Cloud Logging обнаружить своевременно практически невозможно», — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту в VK Cloud.

На этапе бета-теста пользователи Cloud Logging могут собирать и анализировать логи приложений, работающих на базе инфраструктуры публичного облака VK Cloud. В дальнейшем Cloud Logging будет доступен и в облачных сервисах VK Cloud, в том числе в Private Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft запретила добывать биткоины без письменного разрешения на всех своих онлайн-сервисах

«Яндекс» получил европейский сертификат на обработку персональных данных

За 5 минут: «А101» и Совкомбанк впервые заключили трехстороннюю сделку с недвижимостью в облачном сервисе

Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены

Во французских школах запрещают Microsoft Office

Проект сверхбыстрого облачного браузера для «древних» ПК закрывается. Причины

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще