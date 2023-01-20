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«Яндекс музыка» обновила раздел подкастов и аудиокниг в мобильном приложении

В мобильном приложении сервиса «Яндекс музыка» появились три новые функции для прослушивания подкастов и аудиокниг.

Вкладка «Продолжить воспроизведение» позволяет возобновить прослушивание подкаста или аудиокниги с момента, на котором остановился пользователь. В «Мою полку» попадают материалы, которым пользователь поставил лайк, а свежие эпизоды подкастов, на которые подписан слушатель, теперь можно будет найти в разделе «Новые выпуски».

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