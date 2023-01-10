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Более 1 млн заявлений на единое пособие на детей подали на «Госуслугах»

Минцифры сообщило о том, что более 1 млн человек обратились за единой выплатой на детей через «Госуслуги». Форму на портале открыли 28 декабря, а уже 3 января заявки начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

Условия для получения выплаты: среднедушевой доход семьи не больше регионального прожиточного минимума; имущество членов семьи не превышает установленный перечень; взрослые члены семьи имеют трудовой доход или объективную причину его отсутствия

Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат: пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности; выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет; выплаты на детей от 3 до 7 лет пособие на детей от 8 до 17 лет.

Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие, — 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей — минимум для ребёнка, на беременных женщин — минимум для трудоспособного населения.

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