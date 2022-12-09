«Умный» сервис поможет оформить выплату на новорожденного

На региональном портале оптимизировали услугу по оформлению выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными детьми. В электронную форму заявления внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала года более 55 тыс. заявлений подано на выплату для ухода за новорожденными, теперь проверить статус заявления стало проще. Сервис, который мы внедрили, поможет сократить количество отказов. Если ранее онлайн-заявление уже подавали, а ответ по нему не поступил, заполнить новую форму не получится», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Оформить услугу «Предоставление выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными детьми» могут родители на детей, которые родились в Подмосковье. Семья имеет право на выплату, если ранее она не получала подарочный набор. Сумма выплаты составляет 20 тыс. руб.

При подаче заявления необходимо заполнить данные свидетельства о рождении, а также банковские реквизиты. В течение 10 рабочих дней деньги поступят на счет.