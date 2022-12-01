Калькулятор доходов поможет получить пособие на ребенка в Подмосковье

С начала 2022 г. за назначением пособия на ребенка в Подмосковье обратились онлайн около 115 тыс. раз. Теперь услугу на региональном портале упростили. В электронную форму заявления внедрен сервис предпроверки, который рассчитает уровень дохода. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья жители могут получить 266 услуг. Услуга “Назначение пособия на ребенка” – одна из самых популярных. Чтобы родители не тратили много времени на оформление заявления, мы добавили новый сервис. Он рассчитает доход: если на каждого члена семьи сумма будет ниже прожиточного минимума, то можно будет подать заявление. Благодаря сервису уменьшится число отказов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Оформить пособие на ребенка можно на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми». Воспользоваться услугой могут родители ребенка до восьми лет или лица, их заменяющие. Нужно иметь среднедушевой доход не выше 16 223 руб. и постоянно проживать в Подмосковье. Также уровень имущественной обеспеченности не должен превышать установленные нормы для получения социальных пособий. Если в семье несколько детей, то необходимо подавать отдельное заявление на каждого ребенка.

Услуга бесплатная. Решение о назначении или продлении пособия поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.