Wildberries переходит на новую ускоренную приемку товаров на складах

Wildberries изменила правила приемки товаров на складах от предпринимателей – обновленные условия позволят повысить скорость обработки товаров и их поступления в продажу, снизят возможные товарные потери и обеспечат быстрый возврат продавцам «проблемных» товаров, которые не соответствуют требованиям

С 19 сентября 2022 г. на складах Wildberries так называемый «обезличенный» товар, требующий ручной обработки, товар без фотографий и не соответствующий заявленным характеристикам и правилам упаковки будет возвращаться продавцам. Предпринимателям не потребуется даже приезжать за этим товаром на склад: возврат будет осуществляться через пункты выдачи заказов, компания сама их туда доставит. Информация будет доступна в разделе «Проверка товара».

По предыдущим правилам приемки «проблемный» товар отправлялся в сектор «обезлички»: его обработка иногда занимала длительное время и могла приводить к дополнительным издержкам. Благодаря изменению процедуры приемки предприниматели смогут быстро получить свой товар и позднее вернуть его в продажу после внесения необходимых корректировок.