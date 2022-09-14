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«Твоя история с билайном»: конкурс в честь 30-летия компании с главным призом в миллион рублей

Телеком-оператор «билайн» призывает своих клиентов поделиться интересными историями — с 15 сентября на сайте оператора стартовал конкурс «Твоя история с билайном», посвященный 30-летнему юбилею компании.

Сбор рассказов продлится до 6 октября. Специальная анкета доступна по ссылке — каждый клиент оператора может заполнить её на сайте и отправить текст своей истории.

150 лучших историй, отобранных жюри, будут опубликованы на сайте проекта. Все желающие смогут отдать свой голос за наиболее понравившиеся истории — народное голосование начнется 10 октября и продлится ровно одну неделю.

По итогам голосования в полуфинал «Твоей история с билайном» выйдут 30 авторов, а режиссерские группы конкурса помогут им доработать свои рассказы для их публичной презентации перед жюри.

В суперфинал конкурса, который пройдет в Москве 8 декабря, попадут пять историй. Все пять финалистов получат 30 лет связи «билайна» без абонентской платы, а автор самой захватывающей истории — ее снова выберет жюри — получит один миллион рублей.

Конкурс «Твоя история с билайном» уже начался! Все подробности на сайте.

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