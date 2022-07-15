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«Почта России» упростила онлайн-оформление посылок

В сервисе оформления посылок на сайте «Почты России» появилась возможность использовать предзаполненные данные из профиля или истории отправок. Это позволяет ускорить процесс в среднем на 30%, а также повышает удобство сервиса.

Раньше клиентам приходилось по нескольку раз вводить одни и те же данные на разных этапах заполнения. Теперь при авторизации на сайте необходимые для отправки сведения добавляются автоматически — полное имя, номер телефона и адрес отправителя.

Оформление отправлений онлайн также облегчает работу операторов в отделениях. Они не вводят данные вручную, что оптимизирует процесс. Клиенту нужно лишь сдать посылку в отделение для отправки по адресу. С помощью сервиса ежемесячно оформляется более 1 млн посылок.

«Мы создаем и совершенствуем наши цифровые решения, чтобы каждое касание с услугами «Почты» проходило для клиентов максимально быстро и комфортно. Калькулятор отправлений как один из ключевых инструментов переноса офлайн-взаимодействия с отправлениями в онлайн должен постепенно трансформироваться в самый удобный сервис на рынке», – отметил Александр Шумилов, руководитель департамента веб-сервисов «Почты России».

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