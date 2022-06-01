Wildberries тестирует сервис моментального возврата средств за товары

Российская онлайн-площадка Wildberries объявила о запуске нового сервиса: для части пользователей в тестовом режиме стало доступно моментальное получение средств после возврата товаров в пунктах выдачи, которые отражаются на персональном балансе пользователя в личном кабинете. Покупатель самостоятельно решает – вывести средства на любой собственный банковский счет или же оплатить ими новые покупки.

«Мы тестируем новый сервис, который значительно повысит удобство пользования онлайн-платформой: пользователи смогут получать моментальные перечисления на баланс, что позволит им не «замораживать» средства до их фактического получения от банка, а сразу тратить на новые покупки. Кроме того, мы открыли пользователям возможность самостоятельного перечисления возвратов с баланса на любые банковские счета, а не только те, с которых производилась оплата», – отметили в пресс-службе Wildberries.

В настоящий момент тестирование осуществляется на ограниченной выборке пользователей, в дальнейшем компания планирует ее расширить.